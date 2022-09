Chhattisgarh Swine Flu: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. प्रदेश स्वाइन फ्लू के चार नए केस सामने आए हैं. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के कुल केस की संख्या 203 हो गई है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 100 से ज्यादा मरीजो का इलाज चल रहा है.जबकि अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है. मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को स्वाइन फ्लू के चार मामले सामने आए. रायपुर में दो, धमतरी और राजनांदगांव में एक-एक मामलों की पुष्टि हुई है.Also Read - Swine Flu In India: इस साल स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़े हैं, जानिए इसके पीछे क्या है वजह

