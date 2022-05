Chhattisgarh: Helicopter crashes, Raipur airport: छत्‍तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर आज गुरुवार की रात को एक ट्रेनिंग हेलिकॉप्‍टर क्रैश हो गया है, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई है. रायपुर हवाईअड्डे पर रायपुर हादसे का शिकार हुआ यह एक राजकीय हेलि‍कॉप्टर है.Also Read - 9 पायलट और 32 क्रू मेम्‍बर अल्कोहल टेस्ट में फेल होने पर सस्‍पेंड किए गए: डीजीसीए

रायपुर पुल‍िस के शीर्ष अधि‍कारियों की दी गई जानकारी के मुताबिक, यह हादसा रायपुर के एयरपोर्ट पर रात 9:10 बजे हुआ. हेलिकॉप्‍टर के दो पायलट कैप्टल गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव उड़ान का कर रहे थे, तभी अचानक यह एक्‍सीड़ेट हो गया.

छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेेल ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है. सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि हादसे में दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव की मौत हो गई है. वह शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं.

Chhattisgarh | A state helicopter crashed at Raipur airport today.

CM Bhupesh Baghel tweets that both the pilots, Captain Panda and Captain Srivastava have died in the accident. He expresses condolences to the bereaved families. pic.twitter.com/kzdOIVXBZ5

