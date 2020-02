रायपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सोमवार को मुठभेड़ में नक्‍सलियों से मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन के दो कमांडो शहीद हो गए और दो घायल हैं, वहीं, इस मुठभेड़ में एक नक्सली भी मारा गया. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन के चार जवान घायल हो गए, जिसमें दो ने दम तोड़ दिया.

अधिकारी ने बताया कि बस्तर संभाग के बीजापुर और सुकमा जिलों की सीमा पर स्थित इरापल्ली गांव में सुबह करीब साढ़े 10 बजे उस समय मुठभेड़ शुरू हुई, जब सुरक्षा बल एक नक्सल रोधी अभियान चला रहे थे. सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने कहा, मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया और मौके से एक हथियार बरामद हुआ है.

अधिकारी ने बताया कि पमेड थाना अंतर्गत इरापल्ली गांव के जंगलों में सुबह करीब साढ़े 10 बजे उस समय मुठभेड़ शुरू हुई, जब सुरक्षाबल नक्सल रोधी अभियान चला रहे थे. यह जगह रायपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर है.

#UPDATE Chhattisgarh: Two CoBRA personnel of 204 battalion have lost their lives in the encounter with naxals at Irapalli village in Bijapur district. https://t.co/jFb2zHaKIb

— ANI (@ANI) February 10, 2020