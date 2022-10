रायपुर: छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने लिए ‘छत्तीसगढ़िया ओलंपिक’ (Chhattisgarhiya Olympics) शुरू किया गया है. ये खेल कई महीने चलेंगे. और 14 तरह के खेल खेले जाएंगे. ये सभी खेल पारंपरिक होंगे. छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने ‘छत्तीसगढ़िया ओलंपिक’ खेलों की शुरूआत की जो छह जनवरी तक चलेगा और जिसमें 14 प्रकार के पारंपरिक खेल खेले जायेंगे.Also Read - राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी: कांग्रेस नेता उदित राज को महिला आयोग ने भेजा नोटिस, 10 अक्टूबर तक मांगा स्पष्टीकरण

टूर्नामेंट का आयोजन बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम पर होगा. इसका उद्घाटन महिलाओं के कबड्डी मैच में मुख्यमंत्री ने शुरूआत की सीटी बजाकर किया. 'छत्तीसगढ़िया ओलंपिक' में लंगड़ी, भौरा, कंचा और पिट्ठू जैसे खेल खेले जाएंगे.

Chhattisgarh | Today we’ve started “Chhattisgarhiya Olympics” at Raipur Indoor Stadium, all ministers are present. Arrangements made for different kinds of games that will happen at different levels of districts & the state: CM Bhupesh Baghel at Raipur Indoor Stadium pic.twitter.com/AemK0XV5Sa

