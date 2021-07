Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का बड़ा चेहरा और लाखों रूपए के इनामी नक्सलवादी कमांडर विनोद (Naxal Commander Vinod) की कोरोना संक्रमण से मौत की पुष्टि हुई है. सूत्रों ने बताया कि 15 लाख रुपए के इनामी नक्सल विनोद को गंभीर चिकित्सीय समस्या थीं और वह कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था.Also Read - Chhattisgarh: बस्‍तर में एनकाउंटर में महिला नक्सली ढेर, AK-47 समेत कई हथियार बरामद

छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसपर दस लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पांच लाख रुपए का इनाम घोषित किया था. Also Read - छत्तीसगढ़: रोड एक्‍सीडेंट में एक ही परिवार की 5 महिलाओं की मौत

दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि वो कोरोना संक्रमण और गंभीर चिकित्सीय परेशानियों से जूझ रहा था. बीते सोमवार को उसकी मौत हो गई. एसपी ने बताया कि नक्सल विनोद झीरम में विधायक भीमा मंडावी पर घात लगाकर हमला करने और उनकी हत्या में शामिल था. Also Read - Chhattisgarh: 5 बेटियों के साथ महिला ने तेज रफ्तार Train के आगे कूदकर की सुसाइड

Naxal Vinod (in pic), who was carrying a reward of Rs 5 lakhs announced by NIA & Rs 10 lakhs by Chhattisgarh Police, died due to serious medical disease/severe corona infection y'day. He was mastermind in Jheeram ambush & killing of MLA Bheema Mandavi:Dantewada SP Abhishek Pallav pic.twitter.com/WEeCCPoHBJ

