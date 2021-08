छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh) में आज रविवार को देश की आजादी के 75वें साल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने राज्‍य में 4 नए जिला (4 new districts) और 18 नई तहसीलों की घोषणा की है. मुख्‍यमंत्री ने राज्‍य में जिलों का पुनर्गठन करते हुए चार नए जिले मोहला-मानपुर (Mohla Manpur), सक्ती (Shakti), सारंगढ़-बिलाईगढ़ (Sarangarh-Bilaigarh), मनेन्द्रगढ़ (Manendragarh) के गठन की घोषणा की है. मुख्‍यमंत्री बघेल ने जिलों की घोषणा के साथ 18 नई तहसीलों की भी घोषणा की है, लेकिन अभी इनके नाम सामने नहीं आए हैं. बता दें सीएम की घोषणा से अब छत्‍तीसगढ़ में कुल 32 जिले हो जाएंगी.Also Read - Kaolin Clay Diy Face Mask: स्किन को ब्राइटर और लाइटन करती है चीनी मिट्टी, इस तरह से बनाएं डाई फेस मास्क

