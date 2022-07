रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि उन्हें अभी तक मंत्री टी एस सिंहदेव का पंचायत विभाग से इस्तीफा नहीं मिला है और उन्हें इस्तीफा देने के उनके फैसले की जानकारी मीडिया से मिली है. इस घटनाक्रम के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें मंत्री के कदम के बारे में मीडिया के जरिए पता चला और इस्तीफा मिलने के बाद ही वह इस पर विचार करेंगे.Also Read - छत्तीसगढ़: टीएस सिंह देव ने मंत्री पद छोड़ा, गरीबों के लिए आवास योजना लागू न हो पाने को बताया वजह

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने उनसे (सिंहदेव) बात नहीं की है. मैंने उन्हें बीती रात फोन करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस में बघेल और सिंहदेव के बीच खींचतान चल रही है और सिंहदेव ने शनिवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया. वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और जीएसटी विभागों के मंत्री बने रहेंगे.

I haven’t received the letter, when I receive it, will look into it: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on resignation letter of TS Singh Deo as Panchyati Raj Minister pic.twitter.com/IHxFqjUvAd

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 17, 2022