Chhattisgarh Election 2023: छत्तीसगढ़ के कांकेर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में खदान, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, अडानी को दिए जाते हैं. किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वह कानून अडानी की मदद करते हैं.हिमाचल प्रदेश में सेब का पूरा व्यापार अडानी जी के हाथ में है. जम्मू-कश्मीर में भी सेब का पूरा व्यापार अडानी जी के पास है, वे जो भी करते हैं देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करते हैं.

राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा. राहुल ने कहा कि पीएम मोदी आप ओबीसी जाति-आधारित जनगणना से क्यों डरते हैं? आप अपने भाषणों में जाति-आधारित जनगणना के बारे में क्यों नहीं बोलते? और जो डेटा हमने अपनी सरकार के दौरान तैयार किया था , आप इसे जारी क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हैं कि आज के भारत में ओबीसी वर्ग के पास वह भागीदारी नहीं है जो मिलनी चाहिए. क्योंकि आप इस सच्चाई को ओबीसी युवाओं से छिपाना चाहते हैं…

#WATCH | Kanker, Chhattisgarh: Congress leader Rahul Gandhi says, “Why are you (PM Modi) afraid of OBC caste-based census? Why don’t you speak about caste-based census in your speeches? And the data which we prepared during our government, why don’t you release it? Because you… pic.twitter.com/DnbVgVyEtH

रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम जल्द से जल्द जाति आधारित जनगणना कराएंगे.अगर दिल्ली में हमारी सरकार आई तो दो घंटे में काम शुरू हो जाएगा. और अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी.

#WATCH | Kanker, Chhattisgarh: Congress leader Rahul Gandhi says, “We will conduct caste-based census as fast as possible. If our government comes in Delhi, the work will begin in two hours. And if our government is formed in Chhattisgarh, then the Chhattisgarh government will… pic.twitter.com/wI8HFL4cM2

