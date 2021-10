रायपुर: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के कथित बंटवारे और नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले पार्टी के कई विधायक आखिरकार आज सोमवार शाम को रायपुर लौट आए. एक विशेष विमान से नई दिल्ली से सोमवार शाम को रायपुर पहुंचे इन विधायकों ने कहा ‘ऑल इज वेल’.Also Read - लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प में अब तक 8 लोगों की मौत, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद; आज जाएंगे अखिलेश, प्रियंका सहित कई विपक्षी नेता

छत्तीसगढ़ में जून माह में भूपेश बघेल सरकार के ढाई वर्ष पूरे होने के बाद से राज्य की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है. राज्य में मुख्यमंत्री पद के ​लिए ढाई—ढाई वर्ष बंटवारे की चर्चा है. इन्हीं चर्चाओं के बीच पिछले लगभग सप्ताह भर से राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले विधायकों में से कई विधायक सोमवार को वापस रायपुर आ गए.

सोमवार शाम को एक विशेष विमान से नई दिल्ली से रायपुर पहुंचने के बाद विधायकों ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा 'ऑल इज वेल'. इस दौरान कई विधायकों ने जीत का संकेत भी दिखाया. जब उनसे ऐसा करने का कारण पूछा गया तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि राज्य में सब कुछ ठीक है.

Our 10-12 MLAs are still in Delhi for their work. Today, around 35 MLAs have returned. All 70 MLAs are united. PL Punia (Congress state in-charge) will come to Chhattisgarh & talk to us and we’ll make a new strategy for state: Chhattisgarh Congress MLA Brihaspat Singh, in Raipur pic.twitter.com/JSRQblAznH

— ANI (@ANI) October 4, 2021