Congress ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी सूची जारी की, ये हैं उम्मीदवारों के नाम

Congress, Chhattisgarh Assembly Election 2023, Chhattisgarh: नई दिल्ली, कांग्रेस (Congress) ने आज रविवार को देर शाम को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव ( Chhattisgarh Election 2023) के लिए सात उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है.

पार्टी के एक आधिकारिक संचार के अनुसार, छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा सूची जारी की गई. कांग्रेस ने कोरिया के पूर्व राजा रामानुज प्रताप सिंह की पोती अंबिका सिंह देव को पार्टी ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है, जिसका वह वर्तमान में प्रतिनिधित्व करती हैं.

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सरायपाली से चतुरी नंद को और महासमुंद से रश्मी चंद्राकर को उम्मीदवार बनाया गया है.

Congress releases third list of 7 candidates for upcoming Chhattisgarh Elections. pic.twitter.com/cHLc0vBECH

— ANI (@ANI) October 22, 2023