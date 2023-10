Chhattisgarh Election के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 30 उम्मीदवार, सीएम समेत इन नेताओं को मिला टिकट

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं. पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, मुख्यमंत्री बघेल अपने वर्तमान विधानसभा क्षेत्र पाटन से ही चुनाव लड़ेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार और उनके रिश्तेदार विजय बघेल उन्हें चुनौती देंगे. वहीं, उपमुख्यमंत्री सिंहदेव को भी उनके वर्तमान विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर से उम्मीदवार बनाया गया है.

राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को दुर्ग-ग्रामीण, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को सक्ती और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को कोंडागांव से टिकट दिया गया है. छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में सात और 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती तीन दिसंबर को की जाएगी. छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है. वहीं, भाजपा मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है.

Congress releases a list of 30 candidates for the upcoming election in Chhattisgarh

CM Bhupesh Baghel to contest from Patan, Deputy CM TS Singh Deo from Ambikapur pic.twitter.com/GYwidZZZis

