कांग्रेस बोली- EVM के मुद्दे पर जाएंगे कोर्ट, कार्ति चिदंबरम बोले- यह मजबूत मशीन, मुझे इस पर पूरा भरोसा

नवा रायपुर: कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी में आज शनिवार को अपने 85वें पूर्ण अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पर यहां पार्टी के तीन दिवसीय पूर्ण सत्र के दूसरे दिन विचार-विमर्श किया और उपस्थित प्रतिनिधियों ने इसके पक्ष में हाथ उठाकर इसे पारित कर दिया. इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने एक बार ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया की विश्वनीयता को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन पार्टी के ही सांसद निजी तौर पर काग्रेस के इस विचार से असहमत नजर आ रहे हैं.सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, मैंने लगातार कहा है कि मुझे ईवीएम पर भरोसा है, हम चुनाव जीते हैं और ईवीएम से चुनाव हारे हैं.

पार्टी ने राजनीतिक मामले के प्रस्ताव में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के मुद्दे को निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ व्यापक सहमति बनाएगी और अगर आयोग ने इस विषय पर जवाब नहीं दिया, तो वह अदालत का रुख करेगी.

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा,मेरी निजी राय में ईवीएम एक मजबूत मशीन है, यह एक स्टैंडअलोन मशीन है. यह एक नेटवर्क पर काम नहीं करती है. मैं पूरी तरह से प्रभावकारिता में विश्वास करता हूं और ईवीएम में मेरा पूरा भरोसा है.

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, जहां तक ईवीएम का सवाल है, मैं जानता हूं कि हमारी पार्टी के कई विचार हैं. मैं पार्टी के लिए नहीं बोल सकता, मेरी इसके बारे में निजी राय है, मैंने लगातार कहा है कि मुझे ईवीएम पर भरोसा है, हम चुनाव जीते हैं और ईवीएम से चुनाव हारे हैं.