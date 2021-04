Corona Virus in Chhattisgarh: आपने तरह-तरह के सेल और तरह-तरह के ऑफर सुने होंगे. लेकिन, ये ऑफर सुना क्या…कोरोना का टीका लगवाओ और मुफ्त में टमाटर ले जाओ. है ना अनोखा ऑफर. ये ऑफर मिल रहा है कोरोना से प्रभावित राज्यों में से एक, छत्तीसगढ़ में. इस राज्य के 28 जिलों में से 20 में लॉकडाउन चल रहा है. वहीं कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं. इस कारण छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वैक्सीनेशन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. टीकाकरण बढ़े इसके लिए एक अनोखा उपाय किया गया है. Also Read - देवेंद्र फडणवीस के 23 वर्षीय भतीजे ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, कांग्रेस ने तस्वीर साझा कर किया हमला

बीते रविवार को बीजापुर नगर पालिका अध्यक्ष बेनहुर रावतिया ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ‘टीकाकरण कराओ, दो किलो टमाटर ले जाओ’ अभियान शुरू किया. इस अभियान के तहत जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया उन्हें दो किलो टमाटर दिए गए. बैदरगुड़ा के वैक्सीनेशन कैंप पर 45 की उम्र से ऊपर के लोगों को टीकाकरण के बाद दो किलो टमाटर दिया गया. Also Read - भारत को मिलेगी एक और कोरोना वैक्सीन! जॉनसन एंड जॉनसन ने तीसरे चरण के परीक्षण की इजाजत मांगी

टीकाकरण कराओ, दो किलो टमाटर ले जाओ’ अभियान की वजह भी है विचित्र

टीकाकरण में लगे एक अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण काम-धंधे पर भी असर पड़ा है. सबसे ज्यादा बुरा हाल सब्जी व्यापारियों का है क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो एक समय बाद खराब हो जाएंगी. अधिकारी ने बताया कि अशोक जायसवाल नाम के एक व्यपारी ने टमाटर खराब होने से पहले नगरपालिका को दान में दे दिया. नगर पालिका के अधिकारियों ने इसका इस्तेमाल ‘टीकाकरण कराओ, टमाटर ले जाओ’ अभियान में किया. Also Read - 1 मई से 18 के ऊपर सभी को लगेगी कोरोना वैक्सीन, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Chhattisgarh: Tomatoes being offered to people in Bijapur Municipal limits, by Municipality, to encourage them to get vaccinated for #COVID19. An official, Purshottam Sallur says, “It’s being done to encourage them. We appealed to vegetable vendors, they supplied to municipality” pic.twitter.com/3LHPKfm6Mr

— ANI (@ANI) April 20, 2021