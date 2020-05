रायपुर: देश में लागू लॉकडॉउन03 के बीच केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के बाद कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों समेत कई दुकानें खोल दी गई हैं. हालांकि, सभी जगहों पर शॉपिंग मॉल और संक्रमित क्षेत्रों में दुकानें बंद हैं. संक्रमित क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है. शराब की दुकानों के बाहर उमड़ी भीड़ कई जगह नियमों की अनदेखी करते हुए भी देखी गई. Also Read - Uttar Pradesh: अब नहीं कर सकेंगे शराब की अंधाधुंध खरीदारी, एक बार में मिल पाएंगी सिर्फ इतनी बोतल

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए राज्य में शराब की दुकानें और अन्य दुकानें खोल दी गई हैं. राज्य के कई हिस्सों में शराब की दुकान के सामने लंबी कतारें देखी गई हैं. कुछ स्थानों पर शराब खरीदने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और उन्होंने एक-दूसरे से दूरी बनाये रखने जैसे निर्देशों की अनदेखी की. Also Read - Covid-19 in Mumbai: एक ही थाने के 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, सम्पर्क में आए लोगों को भी किया गया क्वारंटीन

दुकानों की सुरक्षा और ग्राहकों को एकदूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का पालन कराने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है. राज्य सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों को सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खुला रखने की अनुमति दी है. वहीं, दुकानों पर भीड़ को कम करने के लिए कुछ स्थानों पर शराब घर पहुंचाने की सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. Also Read - Coronavirus in Delhi: पांच हजार के करीब पहुंची दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या, 349 नए मामले

Chhattisgarh: Social distancing norms being flouted as people in large numbers queue outside a liquor shop in Rajnandgaon. The state govt has allowed liquor shops to open in the state from today except for the containment zones. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/GfTzQP86Ip

— ANI (@ANI) May 4, 2020