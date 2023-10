साइबर रावण ने दिया संदेश, कहा - तुम्हारी अज्ञानता ही मेरी ताकत

Raipur: दशहरा (Dussehra) का पर्व हर वर्ष बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है. विजयादशमी (Vijayadashmi) के दिन रावणदहन कर लोगों को बुराई पर अच्छाई की सीख दी जाती है. आज हमारे समाज में अभी रावणरूपी कई लोग मौजूद हैं जो भोले-भाले लोगों को अपना जालसाजी कर शिकार बना लेते हैं. इसी को ध्यान रखते हुए ऑनलाइन जालसाजी के विभिन्न तरीकों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक रायपुर पुलिस (Raipur Police) ने साइबर रावण (Cyber Ravan) का दस सिर वाला पुतला बनाया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) पीताम्बर सिंह पटेल (Pitamber Singh Patel) ने कहा कि रायपुर पुलिस साइबर धोखाधड़ी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अक्सर अभियान चलाती रहती है और इस त्योहारी सीजन के दौरान इसे ध्यान में रखते हुए, हमने साइबर जालसाजी और उनकी रोकथाम के बारे में संदेश फैलाने के लिए एक ‘साइबर रावण’ विकसित किया है. इस रावण के पुतले पर एक संदेश भी लिखा है तुम्हारी अज्ञानता ही मेरी ताकत है.

देखें वीडियो:

#WATCH | Raipur, Chhattisgarh: Raipur Police made a Cyber Ravan effigy to spread awareness about various cyber frauds pic.twitter.com/uhBtDPOBeL

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 23, 2023