ये वीडियो है छत्‍तीसगढ़ के दुर्दांत नक्‍सली इलाके का, जहां सुरक्षा बला का एक जवान गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर अस्‍पताल ले जाते हुए ग्रामीणों की मदद के लिए सामने आया और खाट को खुद ही कंधा देकर महिला को अस्‍पताल तक पहुंचाया. यह वीडियो डिस्‍ट्र‍िक्‍ट रिजर्व गार्ड फोर्स (डीआरजी फोर्स) के एक जवान का है. इस जवान ने ग्रामीणों के साथ एक गर्भवती महिला को जंगली इलाके की बस्‍ती से एक खाट पर लिटाकर उसे दंतेवाड़ा के अस्‍पताल पहुंचाया है.

#WATCH A jawan of the District Reserve Guard force along with locals carried a pregnant woman on a cot to help her reach the hospital in Dantewada, Chhattisgarh

The woman and her newborn baby are in good health, said IG Bastar P Sundarraj pic.twitter.com/erQJyEMT8G

