Earthquake: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भूकंप के झटके, 3.8 मापी गई तीव्रता

Earthquake: छत्तीसगढ़ के सरगुजा (Surguja) के सोमवार शाम भूकंप के झटके महसूस किये गए. रिक्टर पैमाने पर भूकंप (Earthquake News) की तीव्रता 3.8 मापी गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) ने इसकी जानकारी दी.

An earthquake of magnitude 3.8 hit Chhattisgarh’s Surguja at around 8.04 pm: National Center for Seismology pic.twitter.com/Jp7ecGJtgO — ANI (@ANI) August 28, 2023