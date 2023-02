Chattisgarh Mining Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला लेवी मनी लांड्रिंग मामले में जारी जांच के तहत सोमवार को कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों सहित छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी की.यह छापेमारी राज्य की राजधानी रायपुर में 24-26 फरवरी तक कांग्रेस के तीन दिवसीय पूर्ण अधिवेशन से पहले हुई है.राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है.अधिकारियों ने कहा कि ईडी द्वारा उन लोगों की जांच की जा रही है जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कथित कोयला लेवी घोटाले के अपराध की आय के लाभार्थी रहे हैं.

मिलि जानकारी के अनुसार, ईडी के अधिकारी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और अन्य कांग्रेस नेता के छत्तीसगढ़ स्थित आवास और कार्यालय पर छापेमारी कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है. इसके अलावा गिरीश देवांगन, आरपी सिंह, विनोद तिवारी, सनी अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है.