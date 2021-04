CRPF jawan, Chhattisgarh, Naxals, Naxal Attack, jammu Kashmir, News: छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh) में नक्‍सली हमले के दौरान माओवादियों के कब्‍जे में आए कोबरा टीम के CRPF jawan राकेश्वर सिंह मन्हास (CRPF jawan Rakeshwar Singh Manhas) की रिहाई के लिए उनके परिवार ने सरकार से अपील की है. सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मन्हास की मां और पत्‍नी ने सरकार से जल्द से जल्द उन्हें नक्सलियों से छुड़ाने की अपील की है. Also Read - Bijapur Naxal Attack: पत्रकार का बड़ा खुलासा-नक्सलियों की गिरफ्त में हैं लापता CRPF जवान, घायल हैं..

राकेश्वर सिंह मन्हास की मां ने कहा, “सरकार कुछ कर रही है इसका हमें तब ही भरोसा होगा जब हमारा बेटा वापस आएगा.” बता दें कि लापता कोबरा जवान जम्‍मू-कश्‍मीर के रहने वाले हैं. Also Read - Chhattisgarh: माओवादियों ने कहा, लापता जवान हमारे कब्‍जे में हैं, हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार, मध्‍यस्‍थों की घोषणा करें

सीआरपीएफ जवान राकेश्वर की पत्नी मीनू ने कहा, अगर कोई जवान छुट्टी खत्म होने के एक दिन बाद अपनी ड्यूटी पर जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

अब जबकि 3 अप्रैल से एक जवान लापता है, सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है. हम चाहते हैं कि सरकार एक मध्यस्थ की तलाश करे ताकि उसे छोड़ दिया जाए. Also Read - Video: पार्क में तेंदुए ने शख्‍स पर किया भयंकर हमला, बड़ी मुश्‍किल से बची जान

बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के जोनागुड़ा गांव के करीब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद से सीआरपीएफ की 210 कोबरा बटालियन का जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता है. जबकि माओवादियों (Maoists) ने कहा है कि शनिवार को सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ (Bijapur attack) के बाद से लापता सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का एक जवान उनके कब्जे में है.

If a jawan reports to his duty a day after his leave ends then action is taken against him. Now that a jawan is missing since April 3 no action has been taken by govt.We want govt to search for a mediator so that he is released: Meenu, wife of CRPF jawan Rakeshwar Singh Manhas pic.twitter.com/id11PHYkh7

