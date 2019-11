कोरबा: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बंशीलाल महतो का निधन हो गया है. वह 79 वर्ष के थे. वह अपने पीछे पत्नी, दो पुत्र व चार पुत्रियों का भरापूरा परिवार छोड़ गए है. भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को यहां बताया कि महतो को लिवर से संबंधित शिकायत के कारण पिछले दिनों हैदराबाद ले जाया गया था. आज महतो को हैदराबाद से एयर ऐंबुलेंस से बिलासपुर के एयरस्ट्रिप पर लाया गया था. जहां से उन्हें कोरबा ले जाने तैयारी की गई थी. एयरस्ट्रिप में पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनका अंतिम संस्कार रविवार को किया जाएगा.

Senior Chhattisgarh Bharatiya Janata Party (BJP) leader Banshilal Mahto passes away; He was suffering from liver ailment

— ANI (@ANI) November 23, 2019