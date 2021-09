जशपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के जशपुर (Jashpur) जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए सरकारी आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में रह रही 17 वर्षीय एक लड़की के साथ केंद्र के संरक्षक द्वारा दुष्कर्म करने और पांच अन्य लड़कियों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद लड़कियों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है.Also Read - Viral Video: शराब के नशे में धुत टीचर सरकारी स्‍कूल में फर्स पर लेटे हुए यूं आया नजर

पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. एक नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया गया था और 14 से 16 वर्ष की उम्र की पांच अन्य लड़कियों से छेड़छाड़ की गई थी. पुलिस के मुताबिक, प्रशिक्षण केंद्र के एक चौकीदार और केयरटेकर के भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. Also Read - Chhattisgarh: मां ने दूध पीने की जिद कर रहे ढाई साल के बेटे को पटका, मौके पर ही हुई मौत

Chhattisgarh | A girl was allegedly raped, 5 more girls were molested at a training center for handicaps

We’re filing FIR, girls sent for medical examination. We’re interrogating the 2 accused – security guard & caretaker of the center: Pratibha Pandey, Addl SP Jashpur(24.09) pic.twitter.com/myAVvOkV19

