Chhattisgarh, IED, Dantewada, Naxals, MP, News, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में ‘प्रेशर’ बम की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल का एक जवान शहीद हो गया. Chhattisgarh Armed Force जवान जब गश्त के दौरान पहुरनार गांव के करीब पहुंचे, तभी जवान लक्ष्मीकांत का पैर ‘प्रेशर’ बम पर आ गया. इससे बम में विस्फोट हो गया और जवान लक्ष्मीकांत गंभीर रूप से घायल हो गया. कुछ देर बाद घायल जवान की मृत्यु हो गई. Also Read - UP पुलिस ने पूर्व एमपी धनंजय सिंह की तलाश में लखनऊ से दिल्ली तक छापे मारे

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि जवान लक्ष्मीकांत पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के रीवा जिले का निवासी था. बस्तर क्षेत्र के आईजी ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के गीदम थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहुरनार गांव के करीब एक ‘प्रेशर’ बम में विस्फोट होने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 22वीं बटालियन का जवान लक्ष्मीकांत द्विवेदी शहीद हो गया. Also Read - Chhattisgarh: महिला नक्सली की आत्महत्या को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में मचाया हंगामा

सुंदरराज ने बताया कि जिले के छिंदनार गांव से होकर बहने वाली इंद्रावती नदी में पुल बनाया जा रहा है. निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और डीआरजी के जवानों को भेजा गया था. Also Read - MP: रात के अंधेरे में कुंए में SUV गिरने से पुलिस-इंस्‍पेक्‍टर और सिपाही की मौत, सुबह गांव वाले खेत पहुंचे तो पता चला

Chhattisgarh: A Head constable of Chhattisgarh Armed Force (CAF) 22nd battalion lost his life after stepping on a pressure IED, planted by naxals in Dantewada’s Pahurnar area today.

— ANI (@ANI) March 4, 2021