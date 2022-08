Indian Railways: छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे ने 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर इतिहास रच दिया है. अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर में 15 अगस्त को कोयला लोड पांच मालगाड़ी को जोड़कर कोरबा से राजनांदगांव के परमकला के बीच चलाया गया.इसकी लंबाई 3.5 किमी थी. यहां से मालगाड़ी को अलग कर जिन बिजली घरों के लिए कोयला आपूर्ति होनी थी, वहां के लिए रवाना कर दिया गया. इससे पहले भी 22 जनवरी 2021 में पांच खाली मालगाड़ी भिलाई से कोरबा लाई गई थी. इसे वासुकी नाम दिया गया था. मालगाड़ी कोयला लोड होकर पहली बार चली है.Also Read - PIB Fact Check : ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के नियम में कोई बदलाव नहीं, मीडिया में चल रही खबरें भ्रामक

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लगातार इस तरह के सफल प्रयोग कर रहा है. सुपर वासुकी से पहले वासुकी, एनाकोंडा, सुपर एनाकोंडा, शेषनाग नाम से लांग हाल ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है. एक साथ तीन या पांच मालगाड़ी को जोड़कर परिचालन से न केवल स्टाफ की बचत होती है, बल्कि रेलवे ट्रैक पर यातायात का दबाव कम होता है.आमतौर पर सुरक्षित परिचालन के लिए एक ब्लाक सेक्शन में केवल एक मालगाड़ी या ट्रेन चलाई जाती है.दूसरे सेक्शन में तभी प्रवेश करती है, जब पहले के गुजरने के बाद ग्रीन सिग्नल मिलता है.

रेलवे का कहना है कि इससे ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार आएगा. साथ ही बिजली घरों तक समय पर कोयला पहुंचाया जा सकता है.वैसे भी कुछ दिनों पहले जिस तरह देश में बिजली संकट आया था. उसे देखते हुए इस तरह की ठोस व्यवस्था की जा रही है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर रेलवे विभाग की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि पांच मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई इस मालगाड़ी का नाम रेलवे ने ‘सुपर वासुकी’ रखा है. अश्विनी वैष्णव ने इस उपलब्धि को अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया और इसे देश की सबसे लंबी मालगाड़ी बताया.इससे पहले 22 जनवरी 2021 को पांच खाली मालगाड़ियां जोड़कर भिलाई से कोरबा लाई गई थीं. इसे वासुकी नाम दिया गया था.

Super Vasuki – India's longest (3.5km) loaded train run with 6 Locos & 295 wagons and of 25,962 tonnes gross weight.#AmritMahotsav pic.twitter.com/3oeTAivToY

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 16, 2022