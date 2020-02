नई दिल्ली/ रायपुर: आयकर विभाग ने गुरुवार को छत्तीगढ़ में सरकार के अधिकारियों और अन्य से जुड़े करीब 25 से ज्‍यादा स्थानों पर छापेमारी की है. एएनआई के मुताबिक, इनकम टैक्‍स विभाग गुरुवार को रायपुर में 25 ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की टीम ने जिन लोगों के यहां छापे मारे हैं, उनमें आईएसएस अनिल टुटेजा, आईएएस विवेक धांड, रायपुर के मेयर ऐजाज ढेबर, उनके भाई अनवर ढेबर और शराब व्‍यवसासी पप्‍पू भाटिया शामिल हैं. बताया जा रहा है कि रायपुर के मेयर मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी नेताओं में से हैं.

