Chhattisgarh Polls: मतदान करवाकर लौट रही पोलिंग पार्टी को निशाना बनाकर नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, 1 जवान शहीद

Chhattisgarh Assembly Polls 2023: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सली हमला हुआ है. नक्सलियों ने वहां मतदान करवाकर लौट रही पोलिंग पार्टी को निशाना बनाते हुए IED ब्लास्ट किया है. हमले में ITBP का एक जवान शहीद हो गया. रायपुर रेंज के IG आरिफ शेख के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी.

#UPDATE | IED blast was carried out by the naxals targeting the polling party when they were returning from Bade Gobra polling station. ITBP head constable Joginder Singh died in the blast. The polling party and EVM machine reached Gariaband safely: IG Raipur Range Arif Sheikh https://t.co/xNZp28Icpg

