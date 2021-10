Jashpur Road Accident: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार कार ने 20 से अधिक लोगों को कुचल (jashpur accident) दिया. हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. न्यूज एजेंसी ANI ने प्रखंड चिकित्सा अधिकारी जेम्स मिंज के हवाले से बताया कि एक शव को अस्पताल लाया गया है जबकि 16 अन्य का इलाज चल रहा है.Also Read - Chhattisgarh: सरकारी आवासीय ट्रेनिंग सेंटर में 17 साल की लड़की से रेप, 5 से छेड़छाड़

मालूम हो कि शुक्रवार को पत्थलगांव में सुप्रसिद्ध दशहरा उत्सव की झांकी को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ है. रायगढ़ रोड पर तेज रफ्तार एक कार ने झांकी में शामिल 20 लोगों को कुचल दिया.

#UPDATE | Both accused of the incident where a speeding car mowed down people in Pathalgaon, Jashpur arrested. Both – Bablu Vishwakarma and Shishupal Sahu – are residents of MP and passing through Chhattisgarh. Action is being taken against them: Jashpur SP office#Chhattisgarh

