कोरबा: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरबा (Korba)जिले में दूध पीने की जिद कर रहे एक बच्चे (child insisting on drinking milk)को उसकी मां (mother) ने ​कथित रूप से जमीन पर पटक दिया (allegedly slammed on the ground), जिससे बच्चे की मौत हो गई. पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है. यह वाकया कल बुधवार शाम कहा है, जब ढाई साल का सात्विक राव दूध पीने की जिद कर रहा था. बच्चे के बार-बार दूध मांगने से 32 वर्षीय मा प्रमिला को गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे को फर्श पर पटक दिया. इस घटना में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी मिलने पर परिजन बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्‍टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कोरबा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार को जिले के बालको थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर पांच में सात्विक राव (करीब ढाई वर्ष) ने दूध पीने की जिद की, तो उसकी मां प्रमिला राव (32) ने उसे कथित रूप से जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने प्रमिला को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि बुधवार शाम सात्विक राव दूध पीने की जिद कर रहा था. बच्चे के बार-बार दूध मांगने से प्रमिला को गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे को फर्श पर पटक दिया. इस घटना में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया. जब घटना की जानकारी परिजनों को मिली, तो वे बच्चे को अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के दौरान घर पर महिला की सास और ससुर मौजूद थे. प्रमिला का पति रामचंद्र राव बालको ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षक है. घटना के समय वह घर से बाहर था. उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि वर्ष 2014 से प्रमिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली, तब घटना स्थल के लिए पुलिस दल रवाना किया गया और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. महिला से पूछताछ की जा रही है.