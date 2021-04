COVID-19, Raipur, Remdesivir injection, Oxygen, Coronavirus, News: देश में कोरोना ( Coronavirus) संक्रमण की इस लहर से चारो ओर हाहाकार मचा हुआ है. भारत के सबसे अधिक वायरस संक्रमण से प्रभावित राज्‍यों में प्रमुख रूप से शामिल छत्‍तीसगढ़(Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर की ये तस्‍वीरें गुरुवार की हैं, जहां कोविड मरीजों के परिवार के लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remdesivir injection) के लिए लंबी लाइनों में कई घंटों नहीं, बल्कि एक दो दिन तक तक इंतजार कर रहे हैं और फिर भी जरूरत के मुताबिक नहीं मिल पा रहे हैं. Also Read - चुनावी रैलियों में कोरोना संक्रमण को बड़ा खतरा, चुनाव आयोग ने फिर बुलाई सर्वदलीय बैठक

रायपुर (Raipur) में एक मेडिकल स्‍टोर के बाहर गुरुवार को लगी हुई लाइन का यह सीन है. अगर आप यहां लाइन में लगे लोगों से उनकी परेशानी जानें तो आप भी सिहर जाएंगे. बता दें क‍ि रायपुर जिले में सबसे अधिक 1,06,319 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है और यहां 1431 लोगों की मौत हो चुकी है.

Chhattisgarh: For Remdesivir injection, a long queue of family members of COVID patients was seen outside a medical store in Raipur on Thursday.

“I have been here since Wednesday morning. My patient needs 6 injections but they won’t give more than one,” a man said. pic.twitter.com/BeGHf1U8rY

