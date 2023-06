Adipurush में हनुमान जी के संवाद बजरंग दल जैसे, अब हमारे आराध्यों के शब्द भी बदले जा रहे हैं: भूपेश बघेल

Adipurush: फिल्म आदिपुरुष की चौतरफा चर्चा हो रही है. फिल्म के ट्रीटमेंट और डायलॉग्स की बेहद आलोचना हो रही है. डायलॉग्स बेहद स्तरहीन हैं और रामायण जैसे बिलकुल नहीं लगते. पहले दिन फिल्म देखने गए लोगों ने फिल्म को बेहद घटिया करार देते हुए कहा कि ये धर्म और रामायण के साथ मज़ाक है. ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए. अब इसे लेकर सियासी तौर पर बयान सामने आ रहे हैं. छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इसे लेकर बयान दिया है.

भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा काफी समय से हो रहा है. पहले भगवान राम और हनुमान की तस्वीरों को तोड़ा मरोड़ा गया. अब फिल्मों के जरिये उनके शब्द भी बदले जा रहे हैं. आदिपुरुष फिल्म के माध्यम से ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, जो घटिया हैं. इनमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है. बजरंग बली के किरदार ऐसे शब्द बोल रहे हैं, जो बजरंग दल बोलता है. ये बेहद खराब है और मैं इसकी निन्दा करता हूं.