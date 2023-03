छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक वारदात ने दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस की याद दी है. उसलापुर में एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव के कई टुकड़े कर दिए. आरोपी ने पत्नी के शव के टुकड़ों को पानी की टंकी में रख दिया. पुलिस ने पानी की टंकी से शव के टुकड़ों को बरामद किया है.पुलिस का कहना है कि शव के टुकड़े को 1-2 महीने पहले टंकी में रखा गया था. पुलिस का कहना है कि आरोपी पवन ठाकुर को अपनी पत्नी सती साहू की कथित तौर पर हत्या करने और उसके टुकड़े-टुकड़े कर अपने घर की पानी की टंकी में रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, पति-पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे. दोनों में अक्सर किसी बात को लेकर लड़ाई होती थी.