नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में मंत्री टीएस सिंह देव ने इस्तीफ़ा दे दिया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंह देव ने मंत्रिमंडल छोड़ने का फैसला लेते हुए सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने गरीबों के लिए आवास योजना को लागू न होने की वजह से ही इस्तीफा देने की बात कही है. टीएस सिंह देव ने कहा कि काफी कोशिशों के बाद भी इस सरकार में गरीबों का एक भी घर नहीं बन पाया. बता दें कि टीएस सिंह देव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बेहद अहम नेताओं में से एक हैं. वह मुख्यमंत्री बनाए जाने के भी दावेदार रहे.

टीएस सिंह देव के पत्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ के आवास विहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, इसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया, लेकिन इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं हो सकी. नतीजा ये हुआ कि लगभग आठ लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके. जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास का अधिकार प्रमुख रूप से लिखा गया था, लेकिन इसके बाद भी योजना शुरू ही नहीं हो सकी.

Chhattisgarh Minister TS Singhdeo resigns from the post of state’s Panchayat & Rural Development Minister pic.twitter.com/eG7oiIocMl

— ANI (@ANI) July 16, 2022