रायपुर. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में प्रेशर बम की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान शहीद हो गया है. राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि बस्तर जिले के मारडूम पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोदली गांव के जंगल में प्रेशर बम की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 195वीं बटालियन के जवान रोशन कुमार शहीद हो गए.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीआपीएफ के पुशपाल शिविर से मंगलवार रात को सीआरपीएफ का दल गश्त के लिए निकला था. दल बुधवार सुबह बोदली गांव के करीब था, जहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है. दल के जवान जब क्षेत्र में थे तभी रोशन कुमार का पैर प्रेशर बम पर पड़ गया. इसके बाद बम में विस्फोट हो गया और कुमार शहीद हो गए.

Chhattisgarh: One Central Reserve Police Force (CRPF) personnel Roshan Kumar of 195 battalion lost his life in an IED (Improvised Explosive Device) blast near Bodli in Dantewada at around 06:15 am today.

