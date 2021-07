छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सुकमा जिले में (Sukma district) आज रविवार को सुरक्षा बलों (security forces) के साथ मुठभेड़ (encounter) में एक नक्सली मारा गया है. घटनास्थल पर मिले खून के धब्बों से संकेत मिला है कि मुठभेड़ में कई अन्य नक्सली या तो घायल हुए या मारे गए, लेकिन उनके साथी उन्हें ले जाने में कामयाब रहे. उन्होंने बताया कि इलाके में अभी भी तलाश अभियान जारी है. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी.Also Read - Chhattisgarh HC ने सस्‍पेंड IPS अफसर जीपी सिंह को राजद्रोह केस में अंतरिम राहत देने से किया इनकार

सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 400 किलोमीटर दूर चिंतागुफा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिनपा गांव के पास जंगल में तड़के उस समय मुठभेड़ हुई, जब सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम तलाश अभियान पर निकली थी.

Chhattisgarh: Encounter breaks out between security forces and Naxals in the jungles of Minpa & Paddiguda in Sukma district, says SP Sunil Sharma

