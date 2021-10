Chhattisgarh CM, Bhupesh Baghel, Naxals, RSS, News: रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (Chhattisgarh CM, Bhupesh Baghel) भूपेश बघेल ने बुधवार को आरएसएस (RSS,) की तुलना नक्सलियों (Naxals,) से करते हुए कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सलियों को दूसरे राज्यों में बैठे उनके वरिष्ठ नेता निर्देशित करते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के आरएसएस कार्यकर्ताओं को नागपुर (Nagpur) से संचालित किया जा रहा है. इनकी केवल दो विषय में मास्टरी है. पहला धर्मांतरण और दूसरा सांप्रदायिकता. यह दोनों में ही लड़ाने का काम कर रहे हैं. बता दें क‍ि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आरएसएस का मुख्यालय है.Also Read - गांधी- सावरकर पर बयानों की जंग: राजनाथ सिंह की टिप्‍पणी को लेकर ओवैसी और रमेश ने निशाना साधा

इनकी केवल दो विषय में मास्टरी है. पहला धर्मांतरण और दूसरा सांप्रदायिकता

मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है. इनकी केवल दो विषय में मास्टरी है. पहला धर्मांतरण और दूसरा सांप्रदायिकता. यह दोनों में ही लड़ाने का काम कर रहे हैं. बघेल ने कहा कोरोना काल के कारण बहुत सारे व्यापार अब जाकर खुल रहे हैं. अब ये लोग दंगा भड़काकर क्या इसे इस प्रकार से बर्बाद करेंगे. यह कतई नहीं होने दिया जाएगा. Also Read - पांच करोड़ के नोटों से सजा दिया ये मंदिर, 7kg सोना और 60kg चांदी से देवता को भी सजाएंगे भक्त | देखिए शानदार तस्वीरें

बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे, सभी नागपुर से संचालित होते हैं

छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के हैलीपैड पर मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश में कोयले की कमी को छिपाने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कवर्धा हिंसा की निष्पक्ष जांच होगी. उन्होंने कहा, ”छत्तीसगढ़ में आरएसएस के लोगों का 15 साल तक ( भाजपा के शासन में) कोई काम नहीं हुआ. वे बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे, आज इनकी नहीं चलती है. सभी नागपुर से संचालित होते हैं.” Also Read - स्वतंत्रता के बाद से ही सावरकर को बदनाम किया जा रहा, अगला निशाना स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं: मोहन भागवत

The way Naxals here are controlled by their leaders from Andhra Pradesh/Telangana, in the same way, RSS people here are guided from Nagpur: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/6WJrSaJOPw

— ANI (@ANI) October 13, 2021