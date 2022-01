Night curfew in Raipur: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रायपुर कलेक्टर द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार जिले में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, फूड कोर्ट और फूड डिलीवरी रात 11 बजे अपनी सेवाएं दे सकते हैं. इसके अलावा स्कूल बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है. जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले में मौजूदा कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखते हुए कुछ पाबंदियां लागू की जा रही है. नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगी, साथ ही कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए होल सेल मार्केट, सब्जी मंडी में लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति रहेगी.Also Read - Covid Cases in Delhi & Mumbai: मुंबई में 15,166 और दिल्‍ली में 10, 665 नए केस दर्ज, 24 घंटे में 11 लोगों की मौत

Chhatisgarh | Night curfew to be imposed in Raipur from 9 pm to 6 am. Hotels/restaurants, bakery, food courts, and food delivery to operate till 11 pm: Raipur District Collector pic.twitter.com/ibJ6DKWygf

