No Mask, No Fine: देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर खत्म होने के बाद ज्यादातर राज्यों में पाबंदियां हटा दी गई हैं. कई राज्यों में तो मास्क की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में कम होते कोरोना के मामलों के बीच मास्क की अनिवार्यता खत्म करने का ऐलान किया. छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.Also Read - भूपेश बघेल ने कहा- राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना होगा

No penalty to be imposed for not wearing face mask in public places in Chhattisgarh: CMO Chhattisgarh pic.twitter.com/b64Tf5oA1t

