Population Control Act: केंद्र की सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है. यह बात केंद्र सरकार के एक मंत्री ने आज मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कही है. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा है, यह (जनसंख्या नियंत्रण कानून) जल्द ही आ रहा है.Also Read - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया

केंद्रीय राज्यमंत्री पटेल ने कहा, मोदी उस व्यक्ति का नाम है जो सोचता भी है, करता भी है और परिणाम पहुंचाने तक चुप नहीं रहता, जब तक परिणाम ना आए वो शांति के साथ नहीं बैठते, यही हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है. Also Read - राज्यसभा चुनाव : यूपी में BJP के 8 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे, जानें भाजपा और सपा कितनी सीटें जीतेंगी

“It (Population control law ) is coming soon,” says Union Minister Prahlad Singh Patel in Raipur, Chhattisgarh pic.twitter.com/bGaIEVFora

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 31, 2022