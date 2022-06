Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पिहरीद गांव में 12 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है. बोरवेल में बच्चे को गिरे 13 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उसे निकालने में सफलता नहीं मिल पायी है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बच्चे को बचाने के लिए जुटी हैं. बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन 13 घंटे से ज्यादा समय से चल रहा है. मौके पर प्रशासन के आलाधिकारी भी मौजूद हैं. जेसीबी की मदद से खुदाई भी की गई है. एनडीआरएफ की टीमें बच्चे को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं.Also Read - कानून मंत्री बोले- देरी से मिले न्याय का कोई मूल्य नहीं, लंबित मामलों का बढ़ता बोझ है चिंताजनक

बोरवेल में गिरे बच्चे का नाम राहुल साहू है. उसे निकालने के लिए बोरवेल के पास में लगभग 50 फीट तक की खुदाई की गई है. इसके लिए तीन जेसीबी की मदद लेनी पड़ी. कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि बच्चे के मूवमेंट पर हर पल नजर रखी जा रही है. अभी तक बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है. मौके पर सेना के एक्सपर्ट भी मौके पर मौजूद हैं. Also Read - बंद पड़े कोयला खदान में चोरी करने गए दो लोग, मिट्टी में दबकर हुई मौके पर मौत

#UPDATE | Chhattisgarh: Operations are still underway to rescue a 10-year-old boy who fell into a borewell in Pihrid village of Janjgir-Champa district. The operations have been going on for 13 hours now. NDRF and SDRF are carrying out the operation. pic.twitter.com/LvnpXYcwLW

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 11, 2022