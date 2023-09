राहुल गांधी ट्रेन के नॉन-एसी डिब्बे में यात्रा करते आए यूं नजर, देखें ये Video

रायपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (Congress MP ) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज सोमवार को छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर शहर में एक सभा को संबोधित करने के बाद ट्रेन से रायपुर के लिए रवाना हुए. इसका यह वीडियो सामने आया है.

कांग्रेस सांसद गांधी ट्रेन के नॉन एसी डिब्बे में बैठकर यात्रा करते हुए नजर आए हैं. राहुल गांधी की बिलासपुर से रायपुर तक ट्रेन यात्रा में उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और राज्य में पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा भी थीं.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi boards a train to travel from Bilaspur to Raipur in Chhattisgarh. pic.twitter.com/bguK6pCw7j

— ANI (@ANI) September 25, 2023