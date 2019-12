नई दिल्‍ली: ये वीडियो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का, जिसमें वह मंच पर आदिवासियों के साथ नृत्‍य करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मंच पर उनके साथ कई मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई अन्‍य नेता भी नृत्‍य करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

बता दें कि छत्‍तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इसमें 25 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ छह देशों समेत 1,800 कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं.

रायपुर में तीन दिवसीय इस नृत्य महोत्सव में लगभग 1,800 से ज्‍यादा प्रतिभागी अपनी जनजातीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन की प्रस्‍तुति करेंगे. इस महोत्सव में 39 जनजातीय प्रतिभागी दल चार विभिन्न विधाओं में 43 से अधिक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन करेंगे.

