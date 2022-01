Chhattisgarh: Raipur, Kalicharan Maharaj, News रायपुर: महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में अरेस्‍ट किए गए कालीचरण महाराज (Kalicharan Maharaj) की जमानत याचिका को आज सोमवार को रायपुर की कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि हिंदू धर्म गुरु कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रणाम किया था.Also Read - Chhattisgarh News: नशे के भूत से पीछा छुड़ाकर जिंदगी की हसीन डोर थमा रहा है 'निजात' अभियान

बता दें कि महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस कालीचरण महाराज को 30 जनवरी को अलसुबह मध्यप्रदेश के खजुराहो के पास से गिरफ्तार किया था और उन्हें अदालत में पेश किया था. 31 जनवरी को रायपुर जिले की जिला अदालत की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर की अदालत ने कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

Chhattisgarh | Raipur court rejected the bail plea of Kalicharan Maharaj

He was arrested by Chhattisgarh Police from Khajuraho (Madhya Pradesh) for his alleged derogatory remarks against Mahatma Gandhi

(File pic) pic.twitter.com/G3hhLWZ5MT

— ANI (@ANI) January 3, 2022