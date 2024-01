Ram Mandir: भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ धार्मिक रंग में डूबा, रायपुर में बड़ी संख्या दीये जलाए गए | VIDEO

Ram Mandir Pran Pratishtha: भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ भी धार्मिक रंग में डूबा नज़र आया. रायपुर में लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर दीये जलाए. ऐसा माना जाता है कि शिवरीनारायण वह स्थान है, जहां माता शबरी ने राम के वनवास के दौरान उन्हें अपने चखे बेर खिलाए थे. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐतिहासिक क्षण है और यह न केवल देश, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है. साय ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोकप्रिय दूधधारी मठ में भगवान राम के मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह न सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद गौरव का दिन है. यह एक ऐतिहासिक दिन है. (अयोध्या मंदिर में) भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद की गई.’’

धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए: अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर अनुष्ठान एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का भगवान राम के जीवन से निकट संबंध है. उन्होंने कहा, ‘‘पूरा देश राममय हो गया है. यह छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व की बात है क्योंकि यह भगवान राम का ननिहाल और माता कौशल्या (भगवान राम की मां) की भूमि है.’’

#WATCH | Chhattisgarh: People light up earthen lamps in large numbers in Raipur’s Kota, to mark Ayodhya Ram temple ‘Pran Pratishtha’ ceremony pic.twitter.com/en5I6XT8AJ

