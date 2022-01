Republic Day 2022: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र का बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के लिए आज कई तरह की घोषणाएं की हैं. उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब सप्ताह में सिर्फ पांच दिन ही काम करना होगा और इसके साथ ही उनके पेंशन के लिए, अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य सरकार का जो योगदान है उसे बी 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है.Also Read - Republic Day 2022: 10 प्वाइंट्स में समझें राजपथ की परेड में क्या कुछ था खास

इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे और इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए भी प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा.

