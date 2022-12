छत्तीसगढ़ के बस्तर में दर्दनाक हादसा, खदान धंसने से 7 मजदूरों की मौत; कई अन्य घायल

Chhattisgarh Mine Collapse: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां खदान धंसने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये. पुलिस और SDRF की एक टीम मौके पर पहुंच गई है और बचाव अभियान जारी है. शवों को निकालने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

Chhattisgarh | Seven people killed while extracting limestone from a mine after it collapsed in the Bastar district