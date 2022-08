महाराष्ट्र के नागपुर जा रही शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में पटरी से उतर गई. अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. रेलवे के एक अधिकारी को बताया कि ट्रेन के इंजन के बाद की दो बोगियों के पांच पहिए देर रात तीन बजकर 42 मिनट पर डोंगरगढ़ यार्ड में बेपटरी हो गए.Also Read - बागपत-मेरठ हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, गर्भवती महिला समेत पांच लोगों की मौत | Watch Video

उन्होंने बताया कि ट्रेन छत्तीसगढ़ में कोरबा से नागपुर में इतवारी जा रही थी. घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ है. यात्रियों के नाश्ते-पानी के लिए इंतजाम किया गया है.

अधिकारी ने बताया कि गोंदिया और इतवारी से राहत ट्रेनों को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया है. प्रभावित बोगियों को हटा दिया गया है और ट्रेन राजनंदगांव और इतवारी की आगे की यात्रा पर रवाना हो गई है.

Shivnath Express train on way to Nagpur in Maharashtra derails at Dongargarh in Chhattisgarh; no casualty: Railway officials

