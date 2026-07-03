कुष्ठ रोगियों के लिए उम्मीद की किरण बना सोठी आश्रम, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय भी हुए प्रभावित

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के इस आश्रम में 20 बिस्तरों का अस्पताल है. यहां मरीजों को मुफ्त इलाज, दवाइयां, भोजन, कपड़े और रहने की सुविधा दी जाती है.

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छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के छोटे से गांव सोठी में एक ऐसा आश्रम है, जो लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहा है. यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि उम्मीद और आत्मसम्मान का घर है. यहां कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को इलाज के साथ-साथ नया जीवन शुरू करने का मौका भी मिलता है. करीब 60 साल पहले, साल 1962 में स्वर्गीय सदाशिव गोविंद कात्रे ने इस आश्रम की शुरुआत की थी. खास बात यह है कि वे खुद भी कुष्ठ रोग से प्रभावित रहे थे. उन्होंने अपने अनुभव से समझा कि बीमारी से ज्यादा दर्द समाज की उपेक्षा देती है. इसी सोच के साथ उन्होंने ऐसा स्थान बनाया, जहां हर मरीज को सम्मान और अपनापन मिले.

इस आश्रम में अब 20 बिस्तरों का अस्पताल है. मरीजों को मुफ्त इलाज, दवाइयां, भोजन, कपड़े और रहने की सुविधा दी जाती है. यहां जांच के लिए लैब और एक्स-रे जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. जरूरत पड़ने पर मरीजों को बड़े अस्पतालों में भी भेजा जाता है. वर्तमान में लगभग 75 मरीज यहां रह रहे हैं और उनकी देखभाल के लिए करीब 120 लोग सेवा में लगे हुए हैं. इस आश्रम की सबसे बड़ी खासियत केवल इलाज नहीं है. यहां मरीजों को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है. खेती, बागवानी, सिलाई, कम्प्यूटर, वेल्डिंग, गाड़ी चलाना, चॉक, कालीन और रस्सी बनाना जैसे कई काम सिखाए जाते हैं. इससे लोग अपने पैरों पर खड़े होकर सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं. आश्रम उनके बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखता है.

समय-समय पर यहां मुफ्त स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर लगाए जाते हैं. अब तक 10 हजार से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए जा चुके हैं. हाल ही में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 300 से ज्यादा लोगों की जांच की गई और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के बारे में भी जागरूक किया गया. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी आश्रम का दौरा किया और इसके कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने योग्य बनाना सबसे बड़ी सेवा है. उन्होंने कहा कि सोठी आश्रम हमें यह सिखाता है कि सच्चा विकास केवल बड़ी इमारतों या सड़कों से नहीं होता. असली विकास तब होता है, जब समाज अपने सबसे जरूरतमंद लोगों को सम्मान, सहारा और आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है.