Sukma-Bijapur Encouter Updates : छत्तीसगढ़ के बीजापुर-सुकमा में शनिवार को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं. गांव के करीब और जंगल में शहीद जवानों के शव मिले हैं, जिनमें से दो शव निकाले गए हैं और 20 शव अभी घटनास्थल पर ही हैं. मुठभेड़ की घटना के बाद नक्सली सुरक्षाबलों के हथियार, जूते और कपड़े तक लेकर चले गए हैं. इससे पहले शनिवार को पुलिस ने 5 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की थी और 21 जवान लापता बताए जा रहे थे. Also Read - Chhattisgarh Encounter: नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद अबतक 21 जवान लापता, ANI ने किया ये बड़ा खुलासा...

सुरक्षाकर्मियों की शहादत की इस बड़ी घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख व्यक्त किया है और ईश्वर से सुरक्षाकर्मियों के परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है. राष्ट्रपति ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश अपने जवानों के परिवार के साथ है. Also Read - Republic Day 2021: शान से लहराया 72वें गणतंत्र का तिरंगा, सैन्य ताकत के साथ दिखी राफेल की हुंकार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री बघेल आज शाम घटनास्थल का दौरा करेंगे. Also Read - सौमित्र चटर्जी के निधन पर राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी ने जताया शोक, गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया याद

The killing of the security personnel while battling Maoist insurgency in Chhattisgarh is a matter of deep anguish. My condolences to the bereaved families. The nation shares their pain and will never forget this sacrifice: President Ram Nath Kovind on Chhattisgarh Naxal attack pic.twitter.com/YYAoBRvzr0 — ANI (@ANI) April 4, 2021

On ground visuals from the site of Naxal attack at Sukma-Bijapur border in Chhattisgarh; 22 security personnel have lost their lives in the attack pic.twitter.com/sVCoyXIRwN — ANI (@ANI) April 4, 2021

मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने मुठभेड़ के बाद जवानों के एक दर्जन से ज्यादा हथियार भी लूट लिए हैं.

More than two dozen weapons have been looted by Naxals from security personnel after the encounter in #Chhattisgarh: CRPF sources — ANI (@ANI) April 4, 2021

देखें घटना का वीडियो….

#WATCH | On ground visuals from the site of Naxal attack at Sukma-Bijapur border in Chhattisgarh; 22 security personnel have lost their lives in the attack pic.twitter.com/nulO8I2GKn — ANI (@ANI) April 4, 2021

बता दें कि सुरक्षाबलों को जोनागुड़ा की पहाड़ियों पर नक्सलियों के डेरा जमाने की सूचना मिली थी और उसके बाद शुक्रवार की रात बीजापुर और सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान के तहत दो हजार जवानों को रवाना किया गया था.

शनिवार को नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के 700 जवानों को तर्रेम इलाके में जोनागुड़ा पहाड़ियों के पास घेरकर तीन ओर से फायरिंग शुरू कर दी थी. इसके बाद सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच तीन घंटे चली मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर हो गए थो. इसमें पहले जानकारी मिली कि पांच जवान शहीद हो गए हैं और 21 जवान लापता हैं और 31 से अधिक घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इसके बाद 22 जवानों के शहादत की बात पता चली.