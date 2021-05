The collector slapped the young man in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के जिलाधिकारी यानी कलेक्टर ने जिस युवक को थप्पड़ मारा था उसने अब अपनी आपबीती सुनाई है. युवक ने बताया कि वो अस्पताल में अपनी दादी के लिए खाना लेकर जा रहा था. बता दें कि छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के जिलाधिकारी द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने और उसका मोबाइल फोन फेंकने की घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिलाधिकारी को हटाने का निर्देश दिया है. Also Read - पुलिस हिरासत में तौलिए से मुंह छिपाते नजर आए Sushil Kumar, Video वायरल

जिलाधिकारी रणबीर शर्मा ने जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा था उसका नाम अमन मित्तल है. अमन ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि दादी के लिए खाना लेकर जा रहा था. उन्होंने कहा, “मेरी दादी कोविड में भर्ती हैं, मैं उनके लिए खाना लेकर और ब्लड टेस्ट कराने गया था. मैं वापस आ रहा था, वहां मुझे रोका, मैं पर्ची निकाल रहा था इस दौरान मुझे डंडा मारा. मैं कलेक्टर साहब को पर्ची दिखाने गया तो बोले ठीक है जाओ.” अमन ने आगे बताया, “फिर मुझे बुलाया और मेरा फोन पटक दिया और मुझे थप्पड़ मारा और पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए. और बोले की मुझ पर एफआईआर करेंगे. मेरी गाड़ी भी ले गए.” Also Read - Viral Video में युवक को थप्‍पड़ मारते हुए नजर आए कलेक्‍टर को सीएम ने तत्‍काल प्रभाव से हटाया

इस मामले पर मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट किया, ‘‘सूरजपुर के जिलाधिकारी रणबीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है. यह बेहद दु:खद और निंदनीय है. छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिलाधिकारी रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं.’’ बघेल ने एक अन्य ट्वीट किया, ‘‘शासकीय जीवन में किसी भी अधिकारी द्वारा इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है. मैं इस घटना से क्षुब्ध हूं. मैं युवक एवं उनके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं.’’ Also Read - Video: कलेक्‍टर ने युवक को जड़ा थप्‍पड़, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य प्रशासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी शर्मा का तबादला संयुक्त सचिव (प्रतीक्षारत) के रूप में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (सचिवालय) में कर दिया है. शर्मा की जगह रायपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरव कुमार सिंह को सूरजपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है.

सूरजपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन लागू किया गया है. शर्मा द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इस वीडियो में दिख रहा है कि मास्क लगाए एक युवक को पुलिस ने रोका. युवक ने शर्मा को एक कागज और मोबाइल फोन पर कुछ दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान शर्मा ने उसका फोन जमीन पर फेंक दिया.

वीडियो में दिख रहा है कि शर्मा ने बाद में युवक को थप्पड़ भी मारा. इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और अधिकारी वहां पहुंचे और दो पुलिस कर्मियों ने युवक की डंडे से पिटाई की. वीडियो में सुनाई दे रहा है कि शर्मा युवक की पिटाई का आदेश दे रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद शर्मा ने इस घटना के लिए माफी मांगी.

(इनपुट भाषा)