Chhattisgarh News: कोरबा के शापिंग मॉल में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत, कई घायल

Chhattisgarh News Today: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग में तीन लोगों की जान चली गई और कइयों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कई महिलाओं समेत अन्य ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कूदकर अपनी जान बचाई. टीपी नगर स्थित कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स के ऊपरी तल के एक कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे दुकान में कार्यरत कर्मियों व ग्राहकों में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और नीचे तल पर संचालित दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. लगभग एक दर्जन से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं. आगजनी की इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है. वहीं कुछ लोगों ने ऊपरी तल से छलांग मारकर अपनी जान बचाई.

#WATCH | A fire broke out in Transport Nagar market of Korba in Chhattisgarh today. Three people have died and over ten people were rescued in the fire incident, said Sanjeev Kumar Jha, Collector Korba. pic.twitter.com/OJT45cxhqu — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 19, 2023