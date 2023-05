PLFI का कुख्यात नक्सली दिनेश गोप गिरफ्तार, 30 लाख रुपये था इनाम, छत्तीसगढ़ में भी 3 नक्सली अरेस्ट

छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और सुरक्षाबलों की संयुक्त कार्रवाई में तीन हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. एसपी कांकेर शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि तीन में से दो नक्सलियों की गिरफ्तारी पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम है. इन नक्सलियों की गिरफ्तारी सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है.

Chhattisgarh | Three hardcore Naxals arrested in a joint action by police and security forces in Kanker. Two out of the three naxals were carrying a reward of Rs 8 lakhs each on their arrest, confirms SP Kanker Shalabh Kumar Sinha. pic.twitter.com/A2e5FUo3ur — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 21, 2023